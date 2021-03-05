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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 04.03.2021
12:45 05.03.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 4 марта.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|02.03
|27467.0 (5.0)
|-
|03.03
|34148.0 (5.0)
|-
|04.05
|26569.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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