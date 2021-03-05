Золото дешевеет 5 марта на укреплении доллара

Цена на золото в пятницу утром опускается вследствие удорожания доллара по отношению к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.16 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,65%, или на 11 долларов, до 1689,7 доллара за тройскую унцию. А чуть ранее показатель достиг отметки в 1684 доллара - самого низкого уровня с апреля. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,87%, до 25,24 доллара за унцию.

Днем ранее доллар к основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, подорожал в пределах 1%. При этом курс доллара к иене поднялся выше 108 иен за доллар впервые с 1 июля. А более дорогой доллар сдерживает спрос на золото, которое в таком случае становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что "открытие" экономики (после коронавирусных ограничений) может привести к росту цен. Это может свидетельствовать о переходе регулятора в будущем к более жёсткой монетарной политике. В результате основные фондовые индексы США опустились на 1-2%, а доходность казначейских гособлигаций выросла вместе с курсом доллара.

Позднее в пятницу ожидается публикация данных уровня безработицы в США в феврале (контроль этого уровня - также "мандат" ФРС, наряду с денежно-кредитными условиями). Согласно прогнозам аналитиков, показатель сохранился на январской отметке в 6,3%, но число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 182 тысячи.