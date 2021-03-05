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Доллар укрепляется 5 марта в ожидании статистики безработицы в США
07:58 05.03.2021 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам растет в пятницу утром, в то время как инвесторы ожидают публикацию позднее в ходе торгов статистики уровня безработицы в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET курс евро к доллару опускался до 1,1956 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1966 доллара, курс доллара к иене поднимался до 108,07 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 107,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 91,7 пункта.
Позднее в пятницу минтруд США опубликует данные уровня безработицы в стране в феврале. Аналитики прогнозируют, что он сохранился на январской отметке в 6,3%, но число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 182 тысячи.
Днем ранее доллар укрепился к евро и иене на 0,8% и 0,9%, индекс доллара вырос на 0,7%. Американская валюта подорожала до максимального уровня к евро с 1 декабря, при этом курс доллара к иене поднялся выше 108 пунктов впервые с 1 июля прошлого года.
Позитивен для американской валюты рост доходности госдолга - показатель для десятилетних гособлигаций США вырос накануне до 1,58%, в то время как основные американские фондовые индексы опустились на 1-2%, на комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который заявил, что "открытие" экономики (после коронавирусных ограничений) может привести к росту цен.
По мнению аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Франс Пресс, степень приверженности Пауэлла текущей политике оказалась слабее по сравнению с его предыдущими заявлениями, "что скорее подразумевает, что доходности в 2% и до 2,2% может быть достаточно, чтобы это могло привести к повышению ставок. Рынок к такому был не готов".
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