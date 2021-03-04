Евро дешевеет к доллару 4 марта на статистике из еврозоны

Курс евро снижается к доллару в четверг днем на слабой статистике по экономике еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.26 EET курс евро к доллару снижался до 1,204 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2062 доллара. Курс доллара к иене рос до 107,31 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 91,21 пункта.

В четверг давление на курс европейской валюты оказывает статистика из еврозоны, оказавшаяся хуже прогнозов. Объем розничных продаж в еврозоне в январе снизился на 5,9% по сравнению с декабрем, аналитики же ждали снижения лишь на 1,1%.

Тем временем курс доллара продолжает свое укрепление в ожидании трейдерами выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Участники торгов надеются услышать подсказки по экономическим прогнозам регулятора в свете ситуации с коронавирусом.

На настроения валютного рынка позднее может оказать влияние статистика из США. В четверг вечером минтруда опубликует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 27 февраля. Аналитики ожидают недельный рост на 20 тысяч, до 750 тысяч заявок.