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Евро дешевеет к доллару 4 марта на статистике из еврозоны
13:40 04.03.2021 |
Курс евро снижается к доллару в четверг днем на слабой статистике по экономике еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.26 EET курс евро к доллару снижался до 1,204 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2062 доллара. Курс доллара к иене рос до 107,31 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 91,21 пункта.
В четверг давление на курс европейской валюты оказывает статистика из еврозоны, оказавшаяся хуже прогнозов. Объем розничных продаж в еврозоне в январе снизился на 5,9% по сравнению с декабрем, аналитики же ждали снижения лишь на 1,1%.
Тем временем курс доллара продолжает свое укрепление в ожидании трейдерами выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Участники торгов надеются услышать подсказки по экономическим прогнозам регулятора в свете ситуации с коронавирусом.
На настроения валютного рынка позднее может оказать влияние статистика из США. В четверг вечером минтруда опубликует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 27 февраля. Аналитики ожидают недельный рост на 20 тысяч, до 750 тысяч заявок.
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