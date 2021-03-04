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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото 4 марта продолжает дешеветь на укреплении доллара

 

Стоимость золота в четверг утром снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,18%, или на 3,05 доллара - до 1712,75 доллара за тройскую унцию. При этом днем ранее цена ненадолго опускалась ниже 1700 долларов впервые с июня 2020 года. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,63% - до 26,22 доллара за унцию.

Курс доллара растет второй день подряд. При этом к японской валюте доллар поднялся выше 107 иен впервые с августа прошлого года. Дорогой доллар делает золото менее доступным для держателей других валют.

Укрепление доллара связано с ростом доходности казначейских гособлигаций, а также ожиданиями выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла по экономике страны.

Стоимость золота показывает ежемесячное снижение с начала года. В начале января металл стоил более 1900 долларов. После роста цен прошлой весной на фоне пандемии металл стал более чувствителен к таким факторам, как курс доллара, инфляционные ожидания и доходность гособлигаций США, чем к рисковым настроениям. Традиционно золото считается надежным активом.
По материалам: ПРАЙМ
 

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