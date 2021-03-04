Финансовые новости
- |
- 04.03.21
- |
- 09:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 4 марта продолжает дешеветь на укреплении доллара
08:09 04.03.2021 |
Стоимость золота в четверг утром снижается на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,18%, или на 3,05 доллара - до 1712,75 доллара за тройскую унцию. При этом днем ранее цена ненадолго опускалась ниже 1700 долларов впервые с июня 2020 года. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,63% - до 26,22 доллара за унцию.
Курс доллара растет второй день подряд. При этом к японской валюте доллар поднялся выше 107 иен впервые с августа прошлого года. Дорогой доллар делает золото менее доступным для держателей других валют.
Укрепление доллара связано с ростом доходности казначейских гособлигаций, а также ожиданиями выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла по экономике страны.
Стоимость золота показывает ежемесячное снижение с начала года. В начале января металл стоил более 1900 долларов. После роста цен прошлой весной на фоне пандемии металл стал более чувствителен к таким факторам, как курс доллара, инфляционные ожидания и доходность гособлигаций США, чем к рисковым настроениям. Традиционно золото считается надежным активом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Торг, похожий на шантаж. На что готов Офис президента ради двух тысяч лояльных судей
|Хайп от санкций проходит: Когда Зеленский посадит кого-то из «слуг»
|Виктор Замятин: Выдуманный Зеленским Конгресс местных властей может собраться только один раз
|Доллар 2 марта упал после распродаж бизнеса под налоги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биткоин 3 марта снова перевалил за $50 000 — помог очень оптимистичный прогноз известного инвестора
|Золото 4 марта продолжает дешеветь на укреплении доллара
|Доллар укрепляется 4 марта в ожидании речи главы ФРС
|Фондовые биржи АТР 4 марта снижаются в пределах 3% следом за Уолл-стрит
|Nasdaq 3 марта потерял 2,7% на фоне роста доходности гособлигаций США
|Банкиры еще сильнее опустили доллар на межбанке и ждут повышения учетной ставки НБУ
Это интересно
|Apple откажется от разъёма Lightning в iPhone, но не в пользу USB-C
|Определен победитель конкурса «Автомобиль года-2021»
|Аналитики спрогнозировали рост объема мошенничества с криптовалютами до $4,5 млрд
|Компания Michelin объявила о планах разработать инновационную технологию производства экологически чистых покрышек
|Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков
|В Spotify отсортировать «Любимые треки» теперь можно по жанру и настроению
|Прививка от ковида: нужны ли из-за мутации вируса новые вакцины?