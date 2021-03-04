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Доллар укрепляется 4 марта в ожидании речи главы ФРС
08:05 04.03.2021 |
Курс доллара поднимается в четверг утром в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, а также статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET курс евро к доллару опускался до 1,2052 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2062 доллара. Курс доллара к иене рос до 107,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,99 иены, - индикатор поднялся выше 107 пунктов впервые с 14 августа 2020 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 91,07 пункта.
Позднее в четверг инвесторы ожидают выступления Пауэлла, надеясь услышать подсказки по экономическим прогнозам регулятора в свете ситуации с коронавирусом.
Также в четверг вечером Минтруда США опубликует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 27 февраля. Аналитики ожидают недельный рост на 20 тысяч, до 750 тысяч заявок.
Оказывает поддержку американской валюте и возобновившийся рост доходности гособлигаций США. На прошлой неделе показатель достиг годового максимума в 1,6%, позднее опустился примерно до 1,4%. В четверг доходность десятилетних казначейских облигаций поднимается почти до 1,48%.
Определенное влияние на доллар оказывает опубликованная в среду вечером "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС. Согласно документу, в большинстве округов с января по середину февраля наблюдался умеренный рост экономической активности. При этом большинство предприятий в целом оптимистично настроены относительно следующих 6-12 месяцев, говорится в сводке.
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