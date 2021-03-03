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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.03.21
18:00 03.03.2021 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 3 мартра 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|0.00
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|0.00
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|0.00
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|0.00
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|0.00
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 03.02
|1011872.76
|324576.85
|519689.56
|59442.03
|186.36
|12463.65
|95514.31
|на 04.02
|1016761.83
|324576.85
|523112.69
|59760.78
|186.36
|12632.54
|96492.61
|на 05.02
|1016221.79
|324576.85
|522030.46
|59720.19
|186.36
|12682.44
|97025.50
|на 08.02
|1015650.22
|324576.85
|520903.69
|60267.18
|186.36
|12692.96
|97023.18
|на 09.02
|1015217.78
|324576.85
|519122.29
|60367.10
|186.36
|12682.54
|98282.65
|на 10.02
|1015244.61
|324576.85
|519036.62
|60459.87
|186.36
|12703.68
|98281.24
|на 11.02
|1020833.59
|322076.85
|523381.97
|61641.23
|186.36
|12985.53
|100561.66
|на 12.02
|1013824.59
|322076.85
|518456.00
|60637.20
|186.36
|12447.86
|100026.33
|на 15.02
|1013761.14
|322076.85
|518161.39
|60694.88
|186.36
|12511.30
|100130.37
|на 16.02
|1014374.53
|322076.85
|518644.12
|60759.83
|186.36
|12569.09
|100138.29
|на 17.02
|1013769.27
|322076.85
|518112.45
|60673.31
|186.36
|12585.25
|100135.06
|на 18.02
|1019799.59
|322076.85
|521049.10
|61128.06
|267.04
|12808.17
|102470.37
|на 19.02
|1023124.90
|322076.85
|523540.26
|61032.49
|267.04
|13344.60
|102863.67
|на 22.02
|1023219.38
|322076.85
|523543.51
|61101.40
|267.04
|13366.87
|102863.72
|на 23.02
|1023608.86
|322076.85
|523824.16
|61136.84
|267.04
|13438.68
|102865.30
|на 24.02
|1023484.17
|322076.85
|524665.87
|60500.33
|267.04
|13474.82
|102502.26
|на 25.02
|1020134.46
|322076.85
|521836.68
|59490.67
|267.04
|13702.14
|102761.08
|на 26.02
|1023752.45
|322076.85
|525330.26
|59525.60
|267.04
|13875.95
|102676.75
|на 01.03
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 02.03
|1023718.79
|322076.85
|525828.63
|59684.13
|267.04
|13984.36
|101877.79
|на 03.03
|1023375.25
|322076.85
|525716.27
|59526.37
|267.04
|14012.29
|101776.43
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 3 марта - 27.9330 грн.
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