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Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд
12:55 03.03.2021 |
По сообщениям сетевых источников, суммарный доход майнеров биткоина в феврале этого года составил $1,36 млрд, побив рекордное достижение трёхлетней давности. Относительно января доход майнеров вырос на 21 %. Об этом свидетельствуют данные платформы Coin Metrics, которые были проанализированы CoinDesk.
Источник отмечает, что 13,7 %, равные в денежном выражении $186,4 млн, от общего объёма дохода в феврале приходится на комиссии за проведённые транзакции. Остальные $1,18 млрд получены за счёт добычи криптовалюты внутри блокчейн сети, а также благодаря росту цены биткоина, стоимость одной единицы которого в феврале впервые в истории превысила $50 тыс. Стоит отметить, что стоимость биткоина на какое-то время превысила $58 тыс. за единицу, после чего было резкое падение до примерно $43 тыс. за один биткоин. В настоящее время самая популярная криптовалюта стоит около $48 600 за единицу.
Источник отмечает, что в декабре прошлого года наблюдалась нехватка оборудования для добычи криптовалюты. На этом фоне некоторые поставщики инфраструктуры для майнинга объявили о расширении производственных мощностей. Одним из таких поставщиков стала компания Compute North, которая намерена вложить $25 млн в расширение штата сотрудников и наращивание производственных мощностей. Кроме того, в прошлом месяце китайская компания по добыче биткоинов Poolin объявила о покупке хешрейта своего конкурента NovaBlock.
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