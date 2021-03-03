Фунт укрепляется к доллару 3 марта в ожидании новостей из Великобритании

Курс фунта стерлингов в среду днем укрепляется к доллару в ожидании новостей о дальнейших мерах поддержки экономики Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.23 EET курс фунта стерлингов рос до 1,399 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3953 доллара. Курс евро к доллару при этом опускался до 1,2083 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2089 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,67 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 90,8 пункта.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак в среду представит проект годового бюджета страны с учетом кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ожидается, что правительство объявит о дальнейших мерах поддержки бизнеса и граждан, временно оставшихся без работы.

Курс евро тем временем находится под давлением опасений за состояние экономики региона. Старший экономист Capital Economics Дэвид Оксли (David Oxley), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что медленное распространение вакцин от коронавируса в Европе может задержать отмену карантинных ограничений. Это означает, что восстановление экономики будет отложено на третий квартал.

Чуть раньше статистика показала, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 48,8 пункта с январских 47,8 пункта. Статистика оказалась лучше прогнозов, однако индекс остается ниже 50 пунктов, продолжая указывать на спад экономической активности.