Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 02.03.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|26.02
|-
|406.0 (6.0)
|01.03
|200.0 (7.0)
|-
|02.03
|50.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|26.02
|23962.0 (5.0)
|109159.0 (6.0; 7)
|01.03
|32252.0 (5.0)
|-
|02.03
|27467.0 (5.0)
|-
Данные НБУ