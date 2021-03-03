В Financial Times раскритиковали отчет Citibank о перспективах биткоина

Журналисты Financial Times (FT) назвали «поистине шокирующим» последнее исследование Citibank о биткоине. Представители издания усомнились в возможности первой криптовалюты стать средством расчета в международной торговле, которую допустили аналитики инвестиционного банка.

В Financial Times поставили под сомнение корректность использованных в отчете данных. В частности, их удивила цифра в 36% - доля малого и среднего бизнеса в США, который принимает цифровое золото в качестве платежного средства.

В Citibank использовали в качестве источника ресурс 99bitcoins.com. По мнению FT, он вряд ли заслуживает доверия, хотя исследователи назвали данные «чересчур оптимистичными».

Журналистов также озадачила позиция Citibank вокруг разбирательств по делу о потере $850 млн между Генеральной прокуратурой Нью-Йорка с эмитентом стейблкоина Tether (USDT) и связанной с ним биткоин-биржей Bitfinex.

Аналитики упомянули риски, которые могут привести к подрыву доверия к биткоину. Среди них - массовый сбой в блокчейне, масштабная кража криптовалюты или усиление регуляторного надзора в свете предположений, что один из наиболее крупных стейблкоинов не полностью обеспечен долларом.

В FT задались вопросом, удалось ли авторам исследования изучить условия соглашения, обязывающие Bitfinex и Tether выплатить $18,5 млн штату Нью-Йорк. В прокуратуре заявили о сокрытии финансовых потерь компаниями и о несоответствии заявлений о полном обеспечении USDT. Журналисты отметили, что Citibank включил в исследование «данные из интернета» и проигнорировал данные факты.



