Citibank: биткоин может стать мировым платежным средством

Первая криптовалюта подошла к переломному моменту - она либо может стать средством расчета в международной торговле, либо пережить «спекулятивный взрыв». Об этом говорится в новом отчете аналитиков Citibank.

По их мнению, новости от компаний вроде Tesla и Mastercard свидетельствуют о начале выхода биткоина в мейнстрим. Активный интерес со стороны институциональных инвесторов контрастирует с тем, что наблюдалось на более ранних этапах, добавили авторы отчета.

Они указали, что более широкому использованию цифрового золота в глобальной коммерции будет способствовать прозрачность и децентрализованный характер. К преимуществам эксперты отнесли низкие затраты на переводы.

«Существует немало рисков и барьеров на пути прогресса биткоина. Сравнение потенциальных затруднений с возможностями подводит нас к заключению о том, что актив переживает переломный момент», - говорится в отчете.

Проблемами авторы отчета назвали масштабируемость и сложности с регулированием. Аналитики признали, что институционалы стали покупать криптовалюту в качестве средства хеджирования инфляции, но восстановление реального роста экономики может заставить их поменять точку зрения.



