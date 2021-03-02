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Citibank: биткоин может стать мировым платежным средством
08:32 02.03.2021 |
Первая криптовалюта подошла к переломному моменту - она либо может стать средством расчета в международной торговле, либо пережить «спекулятивный взрыв». Об этом говорится в новом отчете аналитиков Citibank.
По их мнению, новости от компаний вроде Tesla и Mastercard свидетельствуют о начале выхода биткоина в мейнстрим. Активный интерес со стороны институциональных инвесторов контрастирует с тем, что наблюдалось на более ранних этапах, добавили авторы отчета.
Они указали, что более широкому использованию цифрового золота в глобальной коммерции будет способствовать прозрачность и децентрализованный характер. К преимуществам эксперты отнесли низкие затраты на переводы.
«Существует немало рисков и барьеров на пути прогресса биткоина. Сравнение потенциальных затруднений с возможностями подводит нас к заключению о том, что актив переживает переломный момент», - говорится в отчете.
Проблемами авторы отчета назвали масштабируемость и сложности с регулированием. Аналитики признали, что институционалы стали покупать криптовалюту в качестве средства хеджирования инфляции, но восстановление реального роста экономики может заставить их поменять точку зрения.
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