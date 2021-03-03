Финансовые новости
- |
- 03.03.21
- |
- 08:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стоимость золота слабо меняется 3 марта после роста ранее
08:25 03.03.2021 |
Цена на золото в среду утром слабо изменяется после увеличения во вторник из-за слабого доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1%, или на 0,1 доллара, до 1733,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,41% - до 26,77 доллара за унцию.
Во вторник золото подорожало примерно на 0,6% на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам. Более слабый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
Золото показывало недельное снижение две недели подряд, опустившись ниже психологической отметки в 1800 долларов. Котировки металла сдерживал рекордный рост доходности гособлигаций. Так, доходность десятилетних гособлигаций США на прошлой неделе достигла годового рекорда, поднявшись до 1,61%, позднее показатель скорректировался примерно до 1,4%, оставаясь на уровне годового максимума.
Традиционно рост доходности гособлигаций сдерживает цену на золото, потому что такая динамика приводит к укреплению курса доллара, к которому чувствительно золото.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг поддержки американской экономики. В минувшую субботу палата представителей конгресса США одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Уголовное дело для «Слуги народа». Как Зеленский будет спасать свою партию от обвинений в коррупции
|Операция «Центрэнерго». Кого поставили у руля компании, и проиграл ли Коломойский
|«Приватовская» пружина. Почему цены на бензин рванули вверх и где потолок
|Не те «Ирокезы». Что на самом деле американского будут собирать на Одесском авиазаводе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота слабо меняется 3 марта после роста ранее
|Курс доллара 3 марта растет к мировым валютам
|Биржи АТР растут 3 марта на оптимизме в ожидании восстановления экономики
|Фондовые индексы США 2 марта закрылись снижением
|Доллар 2 марта упал после распродаж бизнеса под налоги
|В Google Finance добавили вкладку с курсами криптовалют
Это интересно
|В Instagram разрешили прямые трансляции «на четверых»
|Легковая линейка Volvo избавится от ДВС к 2030 году
|Jaguar шагнёт в люксовый сегмент и станет конкурентом Bentley
|Японцы приблизились к созданию батареек на искусственных алмазах, которые смогут работать сотни лет
|Mercedes-Benz построит электрический С-Class на новой платформе
|10-секундный видеоклип продан за 6,6 млн долларов
|Valve тестирует функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam