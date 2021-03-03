Курс доллара 3 марта растет к мировым валютам

Курс доллара растет в среду утром, сильнее всего укрепляясь к иене, в рамках некоторой коррекции, также инвесторы ожидают порцию макростатистики по Европе и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET курс евро к доллару опускался до 1,2088 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2089 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,88 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,67 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 90,81 пункта.

Участники торгов ожидают публикацию статистики по Европе и США. Так, станет известна окончательная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в еврозоне в феврале. Позднее Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) разместит данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Кроме того, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует свою оценку изменения числа рабочих мест в частных компаниях США в феврале.

Слегка поддерживает доллар коррекционная динамика. Днем ранее доллар несколько подешевел к мировым валютам.

Сдерживает иену статистика по деловой активности. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Японии в феврале вырос до 46,3 пункта с 46,1 пункта в январе. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности.

В целом на рынках наблюдается больше склонности к риску - традиционно более надежная иена дешевеет, фондовые индексы Азии поднимаются. Трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне мер поддержки, в том числе относительно пакета стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов.