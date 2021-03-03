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В Google Finance добавили вкладку с курсами криптовалют
22:55 02.03.2021 |
Платформа-агрегатор данных о финансовых рынках Google Finance добавила вкладку для мониторинга цен цифровых активов.
Новый раздел предоставляет информацию в реальном времени о курсах биткоина, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Пятый блок присоединился к разделам о рынках США, Азии, Европы и «Валютам».
Пользователи могут задействовать интерфейс для сравнения показателей криптовалют с другими финансовыми инструментами.
Напомним, в 2018 году Google запретил рекламу цифровых активов, биткоин-бирж, торговых рекомендаций и ICO.
В феврале 2020 года венчурный фонд Google возглавил раунд финансирования провайдера криптовалютных кошельков Blockchain.com.
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