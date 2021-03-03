Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 8,5%

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник уже традиционно ограничило предложение 6-мес., 12-мес. и 16-мес. облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) соответственно 0,5 млрд грн, 2 млрд грн и 1,5 млрд грн, что позволило понизить ставки отсечения по 6-мес. бумагам на 0,65 процентных пунктов (п.п.), а по 12-мес. и 16-мес. - на 0,1 п.п.

Как говорится в информации на сайте министерства, новая ставка отсечения 3-мес. ОВГЗ составила 8,5%, 12-мес. - 10,75% и 16-мес. - 11,05%.

Ставки по 2-м и 3-летним остались на прежнем уровне - соответственно 11,8% и 12,05%.

Наибольший спрос в эту неделю был на 12-мес. бумаги - 4,71 млрд грн (здесь и далее - по номиналу) по сравнению с 3,34 млрд грн неделю назад, тогда как на 16-мес. он снизился с 3,73 млрд грн до 2,06 млрд грн, однако этого хватило, чтобы полностью разместить выставленные объемы.

По 2-летним бумагам спрос вырос с остался примерно на уровне прошлой недели: с 1,88 млрд грн до 2,25 млрд грн, а по 3-летним снизился с 1,29 млрд грн до 0,8 млрд грн.

Минфин отклонил 3 из 27 заявок на 125 млн грн покупку 2-летних бумаг по 11,9% и 2 из 20 заявок на 175 млн грн на покупку 3-летних бумаг по 12,15%.

В целом Минфину удалось привлечь на этих аукционах 6,92 млрд грн по сравнению с 7,11 млрд грн неделей ранее.

