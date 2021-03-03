Минфин понизил ставку 3-мес. ОВГЗ до 8,5%

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|43
|44
|45
|46
|47
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000194567
|Доразмещение UA4000215495
|Доразмещение UA4000214506
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500000
|2000000
|1500000
|-
|-
|Дата размещения
|02.03.2021
|02.03.2021
|02.03.2021
|02.03.2021
|02.03.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.03.2021
|03.03.2021
|03.03.2021
|03.03.2021
|03.03.2021
|Дата оплаты процентов
|30.06.2021
|16.06.2021
|21.04.2021
|26.05.2021
|Дата оплаты процентов
|15.12.2021
|20.10.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|15.06.2022
|20.04.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|19.10.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|19.04.2023
|24.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|83.25
|-
|58.75
|79.85
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|16.65
|11.40
|11.75
|15.97
|9.99
|Срок обращения (дней)
|119
|336
|469
|777
|1176
|Дата погашения
|30.06.2021
|02.02.2022
|15.06.2022
|19.04.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1672920000
|4707814000
|2055250000
|2251013000
|804989000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000
|2000000000
|1500000000
|2126013000
|629989000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2612693000
|6500000000
|15033346000
|8266042000
|10301400000
|Количество поданных заявок. шт
|22
|33
|25
|27
|20
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|12
|25
|17
|24
|18
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|10.99
|11.15
|11.90
|12.15
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.40
|10.30
|10.80
|11.80
|12.00
|Установленная доходность. %
|8.50
|10.75
|11.05
|11.80
|12.05
|Средневзвешенная доходность. %
|8.47
|10.67
|11.04
|11.80
|12.05
|Поступление в бюджет
|527132468.60
|1821153783.01
|1549111066.63
|2412216870.06
|612808013.16
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|48
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000215909 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|02.03.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.03.2021
|Дата оплаты процентов
|05.08.2021
|Дата оплаты процентов
|03.02.2022
|Дата оплаты процентов
|04.08.2022
|Дата оплаты процентов
|02.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|19.45
|Номинальный уровень доходности. %
|3.89
|Срок обращения (дней)
|701
|Дата погашения
|02.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|162999000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|162999000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|204735000
|Количество поданных заявок. шт
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.90
|Установленная доходность. %
|3.90
|Средневзвешенная доходность. %
|3.90
|Поступление в бюджет
|163452137.22
Данные: Минфин Украины