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Депозитные ставки для физлиц 2.03.21
17:16 02.03.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 марта 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.45
|0.52
|0.19
|6 мес.
|7.98
|0.76
|0.31
|9 мес.
|8.28
|0.90
|0.30
|12 мес.
|8.42
|1.19
|0.57
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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