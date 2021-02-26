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Остаток средств на корсчетах банков 26.02.21
10:57 02.03.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|1 февраля
|57256.1
|2 февраля
|48445.2
|3 февраля
|50940.1
|4 февраля
|48245.4
|5 февраля
|47945.5
|8 февраля
|44049.1
|9 февраля
|47048.5
|10 февраля
|44139.7
|11 февраля
|57754.7
|12 февраля
|57514.7
|15 февраля
|64168.6
|16 февраля
|62170.6
|17 февраля
|61854.9
|18 февраля
|59731.1
|19 февраля
|62661.5
|22 февраля
|55600.8
|23 февраля
|55450.9
|24 февраля
|54341.5
|25 февраля
|54798.8
|26 февраля
|55016.7
|1 марта
|60500.8
|2 марта
|47746.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 2 марта- 28,0007 грн
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