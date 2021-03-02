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Золото продолжает дешеветь 2 марта на укреплении доллара
08:17 02.03.2021 |
Стоимость золота продолжает падать во вторник утром, - удорожание доллара негативно отражается на стоимости драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,67%, или на 11,6 доллара, до 1711,4 доллара за тройскую унцию. В понедельник золото подешевело на 0,8%. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,22% - до 26,085 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,2%. Индикатор растет второй день подряд и впервые с 8 февраля поднялся выше 91 пункта. Дорогой доллар делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
Инвесторы продолжают следить и за другими факторами, влияющими на котировки золота, в том числе доходностью казначейских облигаций и процессом принятия пакета поддержки экономики США.
"Золото больше отреагировало на сочетание уверенности и роста доходности, чем на любой страх перед... инфляционным давлением", - приводит агентство Блумберг слова аналитика StoneX Роны О'Коннелл (Rhona O`Connell).
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