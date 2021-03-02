Доллар растет 2 марта на сильной статистике по США

Курс доллара растет во вторник утром на фоне сильной статистики по США и прогресса в принятии пакета поддержки американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.06 EET курс евро к доллару снижался до 1,202 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2047 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,83 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 106,75 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,2%, до 91,22 пункта.

Доллар получил поддержку от сильной внутренней статистики, опубликованной в понедельник. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США в феврале вырос до трехлетнего рекорда в 60,8% с январских 58,7%. Ожидался рост только до 58,8%.

Позднее в ходе торгов ожидается статистика по Европе. Так, днем будет опубликована статистика по безработице в Германии в феврале, а затем - предварительная оценка годовой инфляции в еврозоне за февраль.

Инвесторы также продолжают следить за принятием нового пакета поддержки экономики США. В субботу палата представителей конгресса одобрила пакет стимулирования размером 1,9 триллиона долларов. Теперь его должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.