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10-секундный видеоклип продан за 6,6 млн долларов
12:45 01.03.2021 |
В октябре 2020 года коллекционер произведений искусства из Майами Пабло Родригес-Фрайле (Pablo Rodriguez-Fraile) потратил почти 67 000 долларов на 10-секундное художественное произведение, которое он мог бы посмотреть бесплатно онлайн. На прошлой неделе он продал этот видеоклип за 6,6 млн долларов.
Видео цифрового художника Beeple, настоящее имя которого Майк Винкельманн (Mike Winkelmann, на первом фото), было аутентифицировано с помощью блокчейна, который служит цифровой подписью для подтверждения того, кто владеет им, и что это оригинальная работа.
Это новый тип цифрового актива, известный как невзаимозаменяемый токен (non-fungible token или NFT). По словам источника, популярность NFT резко возросла во время пандемии, поскольку инвесторы готовы тратить огромные суммы денег на предметы, которые существуют только в Интернете.
Примеры NFT варьируются от цифровых произведений искусства и спортивных карточек до кусочков земли в виртуальных средах или эксклюзивного использования имени кошелька с криптовалютой, что сродни борьбе за доменные имена в первые дни Интернета. Технология блокчейн позволяет публично аутентифицировать предметы как единственные в своем роде, в отличие от обычных онлайн-объектов, которые можно копировать бесконечно.
По данным OpenSea, торговой площадки для NFT, объем продаж в феврале достиг 86,3 млн долларов. Для сравнения: в январе он был равен 8 млн долларов, а год назад - 1,5 млн долларов. Наглядно динамика показана на диаграмме.
Инвесторов предупреждают, что рынок NFT может представлять собой ценовой пузырь. Как и во многих новых нишевых областях инвестирования существует риск крупных убытков, если ажиотаж уляжется. К тому же рынок, где многие участники действуют под псевдонимами, представляет собой отличную среду для мошенников.
Тем не менее, аукционный дом Christie's только что начал первую продажу объекта «цифрового искусства». В этом качестве выступает коллаж из 5000 картинок, также созданный Beeple. Его миниатюра приведена ниже. Коллаж существует исключительно как NFT. Ставки уже достигли 3 млн долларов. Аукцион должен завершиться 11 марта.
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