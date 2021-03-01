Финансовые новости
- |
- 01.03.21
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 1 марта после сильнейшего падения в феврале
07:51 01.03.2021 |
Цена на золото в понедельник утром растет на 1% в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе более чем на 2,5%, при этом февраль стал худшим месяцем для золота больше чем за четыре года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.06 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,13%, или на 19,45 доллара, до 1748,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,96% - до 26,957 доллара за унцию.
Золото за прошлую неделю потеряло 2,7% своей стоимости, а суммарно за февраль - 6,6%. Падение стало самым сильным с ноября 2016 года, когда снижение составило более 7%.
Ослабление золота в прошлом месяце было вызвано укреплением доллара и ростом доходности гособлигаций США. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке металла в другой валюте. Доллар и доходность гособлигаций имеют прямую зависимость, и рост доходности также негативно отражается на цене драгоценного металла.
"Рынки облигаций продолжают сигнализировать об окончании цикла снижения процентных ставок... Падение цены на золото показывает, что основные опасения вызывают более высокие ставки, которые снижают привлекательность желтого металла как надежного актива", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вспоминая э-декларирование: Чего не хватает налоговой амнистии Зеленского
|Турборежим 2.0. Как долго продлится консенсус олигархов
|Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах
|Захарченко и «Воля народа Донбасса». Кому выгодна тема "выборов президента" всея ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк сократил список системно важных банков
|Стали известны имена крупнейших акционеров биткоин-биржи Coinbase
|Пришли в движение еще 1000 BTC, не перемещавшихся с 2010 года
|На фоне падения цены с Coinbase двумя партиями вывели почти 25 800 BTC
|10-секундный видеоклип продан за 6,6 млн долларов
|Доллар дорожает 1 марта на оптимизме вокруг пакета стимулов в США
Это интересно
|Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку
|Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения
|Rolls-Royce представил «космический» Phantom
|Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров
|Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности
|TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей
|Peugeot радикально изменила логотип