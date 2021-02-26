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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 25.02.21
16:31 26.02.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 25 февраля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|22.02
|21152.0 (5.0)
|-
|23.02
|22736.0 (5.0)
|-
|24.02
|26599.0 (5.0)
|-
|25.02
|28402.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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