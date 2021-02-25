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Мемы и посты. В банке Barclays рассказали, что влияет на акции Tesla
17:24 25.02.2021 |
Стоимость акций автопроизводителя Tesla может больше зависеть от упоминаний в соцсетях, чем от финансовых показателей компании. Об этом говорится в исследовании инвестиционного банка Barclays, сообщает Business Insider.
"Мы с болью узнали, что мемы в соцсетях могут иметь большее значение для акций Tesla, чем финансовые показатели, фундаментальные показатели или (осмелимся сказать) стоимость", - заявили стратеги Barclays Райан Прекло и Брайан Джонсон.
В Barclays пришли к выводу, что динамика акций Tesla положительно коррелирует с количеством упоминаний о компании в публикациях на Reddit. Инвестбанкиры анализировали посты Reddit-сообщества Wall Street Bets. Ранее WSB участвовало в повышении стоимости акций компании GameStop.
"Рост на семь и больше сообщений сегодня - по сравнению с вчерашним днем - предсказывал завышенную доходность акций Tesla завтра", - заявили в Barclays.
Стратеги отметили, что существует статистически значимая взаимосвязь между доходностью акций и абсолютным количеством публикаций одним и двумя днями ранее. Также они установили связь между изменениями в количестве публикаций и динамикой акций в последующие дни.
"Тем не менее, весь анализ "выборочен". Ситуация была настолько динамичной, что существует слишком мало примеров, чтобы быть уверенным в стабильном процессе между публикациями WSB и доходностью акций Tesla. Прошлые результаты могут не предсказывать будущие даже больше, чем обычно", - подчеркнули в Barclays.
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