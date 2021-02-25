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Стоимость золота 25 февраля падает на росте доходности облигаций США
08:27 25.02.2021 |
Стоимость золота в четверг утром продолжает снижаться на фоне роста доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,15 доллара, до 1795,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,84% - до 28,093 доллара за унцию.
Цена на золото снижается уже третью торговую сессию подряд, опускаясь ниже психологической отметки в 1800 долларов за унцию. Основным фактором, оказывающим давление на котировки желтого металла, стал рост доходности американских гособлигаций. Это способствует росту курса доллара, что негативно сказывается на золоте, делая его дороже для держателей иной валюты. Доходность десятилетних US Treasuries росла на 1,4 базисных пункта по сравнению с уровнем прошлого закрытия, до 1,403%.
Аналитики ANZ Дэниел Хайнс (Daniel Hynes) и Сони Кумари (Soni Kumari) считают, что цены на золото в следующем квартале будут зависеть в основном от распродаж облигаций. Однако, как отмечают агентству Блумберг аналитики, "время золота под солнцем еще не закончилось".
Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Регулятор подтвердил, что процентные ставки останутся низкими, что снизило опасения на рынке о том, что высокая инфляция может побудить мировые центробанки начать ужесточение денежно-кредитной политики.
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