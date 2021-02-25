Доллар дешевеет к евро 25 февраля в ожидании данных о ВВП США

Курс доллара в четверг утром снижается к евро и практически не меняется к иене в ожидании трейдерами данных о ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.13 EET курс евро к доллару рос до 1,2182 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2164 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,9 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,86 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 89,99 пункта.

Ключевым фактором для рынков в четверг станет публикация данных о состоянии экономики США в период коронавируса. Аналитики прогнозируют, что ВВП США в четвертом квартале, согласно второй оценке, вырос на 4,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В то же время министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 февраля. Эксперты ожидают, что показатель сократился на 23 тысячи по сравнению с предыдущей неделей, до 838 тысяч заявок.

Давление на доллар также оказывают опасения роста инфляции из-за мягкой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор подтвердил, что процентные ставки останутся низкими. Как сообщают СМИ, глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что центробанк не будет корректировать свою политику до тех пор, пока экономика явно не улучшится, и будет следить за любым краткосрочным всплеском инфляции.

"Пауэлл... проводил очень разумные различия между повышением уровня цен и инфляцией... Но у ФРС все еще есть проблемы с коммуникацией по поводу своей будущей политики, которые могут вылиться в истерику в будущем", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист по региону АТР банка ING Bank Роберт Карнелл (Robert Carnell).