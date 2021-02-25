Финансовые новости
- |
- 25.02.21
- |
- 10:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар дешевеет к евро 25 февраля в ожидании данных о ВВП США
08:24 25.02.2021 |
Курс доллара в четверг утром снижается к евро и практически не меняется к иене в ожидании трейдерами данных о ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.13 EET курс евро к доллару рос до 1,2182 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2164 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,9 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,86 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 89,99 пункта.
Ключевым фактором для рынков в четверг станет публикация данных о состоянии экономики США в период коронавируса. Аналитики прогнозируют, что ВВП США в четвертом квартале, согласно второй оценке, вырос на 4,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В то же время министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 февраля. Эксперты ожидают, что показатель сократился на 23 тысячи по сравнению с предыдущей неделей, до 838 тысяч заявок.
Давление на доллар также оказывают опасения роста инфляции из-за мягкой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор подтвердил, что процентные ставки останутся низкими. Как сообщают СМИ, глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что центробанк не будет корректировать свою политику до тех пор, пока экономика явно не улучшится, и будет следить за любым краткосрочным всплеском инфляции.
"Пауэлл... проводил очень разумные различия между повышением уровня цен и инфляцией... Но у ФРС все еще есть проблемы с коммуникацией по поводу своей будущей политики, которые могут вылиться в истерику в будущем", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист по региону АТР банка ING Bank Роберт Карнелл (Robert Carnell).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Безнаказанная измена: Правда ли, что «слуги» собрались сажать в тюрьму коллаборационистов
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 25.02.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.02.2021
|Печерский суд не передает материалы по делу ПриватБанка - ВСУ
|Сытник - о деле «ПриватБанка»: НАБУ дошло до логического этапа в расследовании
|Стоимость золота 25 февраля падает на росте доходности облигаций США
|Доллар дешевеет к евро 25 февраля в ожидании данных о ВВП США
Это интересно
|Австралийские пользователи Facebook снова смогут читать и делиться новостями в этой соцсети
|Twiiter тестирует функцию, которая распознаёт гневные посты и предлагает пользователям их отредактировать
|Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников в 2021г
|Microsoft начнёт задерживать письма пользователей фирменной электронной почты
|Netflix начнёт автоматически загружать рекомендованные шоу на устройства пользователей
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей