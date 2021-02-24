Финансовые новости
- |
- 24.02.21
- |
- 17:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 24.02.21
16:59 24.02.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 февраля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.48
|0.53
|0.19
|6 мес.
|8.01
|0.77
|0.31
|9 мес.
|8.33
|0.92
|0.31
|12 мес.
|8.45
|1.20
|0.57
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
|Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 24.02.21
|Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского
|Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи МСБ до EUR400 тыс.
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.02.21
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Евро дорожает к доллару 24 февраля на фоне статистики из Германии
Это интересно
|Microsoft начнёт задерживать письма пользователей фирменной электронной почты
|Netflix начнёт автоматически загружать рекомендованные шоу на устройства пользователей
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей
|Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально