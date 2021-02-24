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Евро дорожает к доллару 24 февраля на фоне статистики из Германии
12:34 24.02.2021 |
Курс евро растет по отношению к доллару в среду днем на фоне статистики из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.30 EET курс евро к доллару рос до 1,217 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2149 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 90,03 пункта.
Поддержку курсу евро в среду оказала статистика из Германии, которая оказалась лучше прогнозов. Так, Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) улучшило оценку падения ВВП Германии в четвертом квартале 2020 года до 2,7% с 2,9% в годовом выражении. При этом в квартальном выражении ВВП Германии в четвертом квартале поднялся на 0,3% с учетом сезонных корректировок, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.
"Строительный сектор, промышленность и внешний спрос помогли предотвратить спад экономики Германии в последнем квартале 2020 года", - сказал экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal. Однако эксперт видит риск того, что эти факторы вряд ли снова спасут экономику в первом квартале текущего года.
Позднее в среду трейдеры ждут статистику из США, которая может повлиять на курс доллара. Так, в первые часы торгов в США бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в январе. Аналитики полагают, что продажи новостроек в США поднялись до 855 тысяч с 842 тысячи месяцем ранее.
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