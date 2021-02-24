Финансовые новости
- |
- 24.02.21
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24.02.2021
11:04 24.02.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24 февраля 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,9000
|Земельный капитал
|27,9658
|Пивденный
|27,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,0000
|Земельный капитал
|27,8940
|Форвард банк
|28,0000
|Укрстройинвестбанк
|27,8700
|Укрстройинвестбанк
|28,0200
|Аккордрбанк
|27,8600
|OTP Bank
|28,0500
|Укрэксимбанк
|27,8500
|Банк Сич
|28,0500
|Коминвестбанк
|27,8500
|Креди Агриколь
|28,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8500
|Ощадбанк
|28,0500
|Банк Сич
|27,8500
|Правекс
|28,0500
|OTP Bank
|27,8500
|Укрэксимбанк
|28,0500
|Креди Агриколь
|27,8400
|Окси банк
|28,0800
|Форвард банк
|27,8000
|Приватбанк
|28,0899
|Ощадбанк
|27,8000
|Глобус
|28,1000
|Окси банк
|27,8000
|Пивденный
|28,1000
|Глобус
|27,8000
|Аккордрбанк
|28,1600
|Приватбанк
|27,7500
|Коминвестбанк
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|33,8497
|Ощадбанк
|33,9500
|Креди Агриколь
|33,8200
|Укрстройинвестбанк
|33,9500
|Форвард банк
|33,7500
|Банк Сич
|34,0000
|Пивденный
|33,7500
|Глобус
|34,0000
|Коминвестбанк
|33,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|34,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,7500
|Коминвестбанк
|34,0500
|Укрстройинвестбанк
|33,7000
|Правекс
|34,0500
|Правекс
|33,7000
|Укрэксимбанк
|34,0500
|Банк Сич
|33,7000
|Земельный капитал
|34,0564
|OTP Bank
|33,7000
|Креди Агриколь
|34,0800
|Приватбанк
|33,6500
|Окси банк
|34,0800
|Укрэксимбанк
|33,6000
|OTP Bank
|34,1000
|Окси банк
|33,6000
|Аккордрбанк
|34,1000
|Аккордрбанк
|33,6000
|Форвард банк
|34,1000
|Глобус
|33,5000
|Приватбанк
|34,1297
|Ощадбанк
|33,4000
|Пивденный
|34,2500
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
ТОП-НОВОСТИ
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
|Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы
|«Спортмастер» не рассосется: Как бизнес превращает санкции Зеленского в цирк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.02.21
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Евро дорожает к доллару 24 февраля на фоне статистики из Германии
|Биржи Азии 24 февраля закрылись в минусе на росте инфляционных ожиданий
|Справочный курс гривны 24 февраля понижен на 5,61 коп до 27,61 грн/$1
|Bloomberg: поддерживаемые Tencent и Ant Group банки протестируют цифровой юань
Это интересно
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей
|Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
|OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры