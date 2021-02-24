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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24.02.2021

11:04 24.02.2021 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24 февраля 2021


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Правекс 27,9000 Земельный капитал 27,9658
Пивденный 27,9000 Банк инвестиций и сбережений 28,0000
Земельный капитал 27,8940 Форвард банк 28,0000
Укрстройинвестбанк 27,8700 Укрстройинвестбанк 28,0200
Аккордрбанк 27,8600 OTP Bank 28,0500
Укрэксимбанк 27,8500 Банк Сич 28,0500
Коминвестбанк 27,8500 Креди Агриколь 28,0500
Банк инвестиций и сбережений 27,8500 Ощадбанк 28,0500
Банк Сич 27,8500 Правекс 28,0500
OTP Bank 27,8500 Укрэксимбанк 28,0500
Креди Агриколь 27,8400 Окси банк 28,0800
Форвард банк 27,8000 Приватбанк 28,0899
Ощадбанк 27,8000 Глобус 28,1000
Окси банк 27,8000 Пивденный 28,1000
Глобус 27,8000 Аккордрбанк 28,1600
Приватбанк 27,7500 Коминвестбанк 28,2000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 33,8497 Ощадбанк 33,9500
Креди Агриколь 33,8200 Укрстройинвестбанк 33,9500
Форвард банк 33,7500 Банк Сич 34,0000
Пивденный 33,7500 Глобус 34,0000
Коминвестбанк 33,7500 Банк инвестиций и сбережений 34,0500
Банк инвестиций и сбережений 33,7500 Коминвестбанк 34,0500
Укрстройинвестбанк 33,7000 Правекс 34,0500
Правекс 33,7000 Укрэксимбанк 34,0500
Банк Сич 33,7000 Земельный капитал 34,0564
OTP Bank 33,7000 Креди Агриколь 34,0800
Приватбанк 33,6500 Окси банк 34,0800
Укрэксимбанк 33,6000 OTP Bank 34,1000
Окси банк 33,6000 Аккордрбанк 34,1000
Аккордрбанк 33,6000 Форвард банк 34,1000
Глобус 33,5000 Приватбанк 34,1297
Ощадбанк 33,4000 Пивденный 34,2500

 

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