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Золото дорожает 23 февраля на снижении доходности гособлигаций США
08:09 24.02.2021 |
Стоимость золота в среду утром немного растет на фоне снижения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1%, или на 11,85 доллара, до 1807,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,07% - до 27,71 доллара за унцию.
В среду цена на золото перешла к росту. Основным фактором стало снижение доходности казначейских облигаций США с максимумов февраля 2020 года. Это негативно сказывается на курсе доллара, снижение которого, в свою очередь, делает золото более выгодным для держателей иной валюты. Индекс доллара также незначительно снижался.
"Доходность казначейских облигаций снизилась, поскольку Пауэлл (глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером - ред.) подтвердил мягкую и терпеливую позицию, что позволило золоту стабилизироваться и, в конечном итоге, восстановиться после более крупных потерь", - приводит агентство MarketWatch мнение редактора Sevens Report Тайлера Ричи (Tyler Richey).
Инвесторы также оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. По словам главы регулятора, экономика страны пока далека от целей по занятости и инфляции, и достижение существенного прогресса потребует времени. Пауэлл также отметил, что прогноз восстановления экономики США на фоне пандемии коронавируса остается крайне неясным.
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