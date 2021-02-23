Минфин 23 февраля продолжил снижать ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 23 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,54 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 518,04 млн грн при спросе 2,17 млрд грн. Благодаря ограничению предложения Минфин смог снизить ставку по этим бумагам на уровне 9,2% годовых с 9,89% двумя неделями ранее.

Размещение годичных облигаций принесло 1,36 млрд при спросе 3,34 млрд грн, что позволило , что позволило снизить ставку по ним до 10,8% с 10,96% неделю назад.

Облигации сроком обращения 16 месяцев Минфин разместил на 2,06 млрд грн при спросе 3,73 млрд грн, снизив ставку до 11,15% годовых с 11,3% неделей ранее.

Двухлетние ОВГЗ были размещены на 1,93 млрд грн под 11,8% годовых, а трехлетние - на 1,25 млрд грн под 12,5%.

Кроме того, номинированные в долларах США годичные облигации были размещены на сумму $122,55 млн под 3,8% годовых.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 37 38 39 40 41 Код выпуска облигаций ДоразмещениеUA4000195176 Доразмещение UA4000215495 Доразмещение UA4000214506 Доразмещение UA4000200885 Доразмещение UA4000207880 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 1 500 000 2 000 000 - - Дата размещения 23.02.2021 23.02.2021 23.02.2021 23.02.2021 23.02.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 Дата оплаты процентов 11.08.2021 16.06.2021 21.04.2021 26.05.2021 Дата оплаты процентов 15.12.2021 20.10.2021 24.11.2021 Дата оплаты процентов 15.06.2022 20.04.2022 25.05.2022 Дата оплаты процентов 19.10.2022 23.11.2022 Дата оплаты процентов 19.04.2023 24.05.2023 Дата оплаты процентов 22.11.2023 Дата оплаты процентов 22.05.2024 Размер купонного платежа на одну облигацию 80.00 - 58.75 79.85 49.95 Номинальный уровень доходности. % 16.00 11.40 11.75 15.97 9.99 Срок обращения (дней) 168 343 476 784 1183 Дата погашения 11.08.2021 02.02.2022 15.06.2022 19.04.2023 22.05.2024 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2165177000 3339945000 3730109000 1875751000 1286283000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000 1500000000 2000000000 1700751000 1286283000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10653031000 4500000000 13533346000 6140029000 9671411000 Количество поданных заявок. шт 41 29 31 28 16 Количество удовлетворенных заявок. шт 15 13 15 25 16 Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.19 11.19 11.45 11.90 12.05 Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.20 10.75 10.88 11.80 12.05 Установленная доходность. % 9.20 10.85 11.15 11.80 12.05 Средневзвешенная доходность. % 9.20 10.80 11.15 11.80 12.05 Поступление в бюджет 518040000.00 1361791130.64 2058752891.48 1925454222.12 1248376239.99

Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 42 Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000214787 (Ном. в ин.вал. $ США) Номинальная стоимость 1 000 Количество выставленных облигаций, шт, 200 000 Дата размещения 23.02.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 24.02.2021 Дата оплаты процентов - Размер купонного платежа на одну облигацию - Номинальный уровень доходности. % 3.80 Срок обращения (дней) 323 Дата погашения 13.01.2022 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 128027000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 126550000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 176594000 Количество поданных заявок. шт 37 Количество удовлетворенных заявок. шт 34 Максимальный уровень доходности облигаций. % 3.90 Минимальный уровень доходности облигаций. % 3.60 Установленная доходность. % 3.70 Средневзвешенная доходность. % 3.70 Поступление в бюджет 122551455.26 Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 16 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 9,49 млрд грн, снизив ставки по большинству предложенных выпусков гривневых ценных бумаг.