Минфин 23 февраля продолжил снижать ставки по облигациям внутреннего займа

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|37
|38
|39
|40
|41
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000195176
|Доразмещение UA4000215495
|Доразмещение UA4000214506
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|1 500 000
|2 000 000
|-
|-
|Дата размещения
|23.02.2021
|23.02.2021
|23.02.2021
|23.02.2021
|23.02.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.02.2021
|24.02.2021
|24.02.2021
|24.02.2021
|24.02.2021
|Дата оплаты процентов
|11.08.2021
|16.06.2021
|21.04.2021
|26.05.2021
|Дата оплаты процентов
|15.12.2021
|20.10.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|15.06.2022
|20.04.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|19.10.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|19.04.2023
|24.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|80.00
|-
|58.75
|79.85
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|16.00
|11.40
|11.75
|15.97
|9.99
|Срок обращения (дней)
|168
|343
|476
|784
|1183
|Дата погашения
|11.08.2021
|02.02.2022
|15.06.2022
|19.04.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2165177000
|3339945000
|3730109000
|1875751000
|1286283000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000
|1500000000
|2000000000
|1700751000
|1286283000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10653031000
|4500000000
|13533346000
|6140029000
|9671411000
|Количество поданных заявок. шт
|41
|29
|31
|28
|16
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|15
|13
|15
|25
|16
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.19
|11.19
|11.45
|11.90
|12.05
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.20
|10.75
|10.88
|11.80
|12.05
|Установленная доходность. %
|9.20
|10.85
|11.15
|11.80
|12.05
|Средневзвешенная доходность. %
|9.20
|10.80
|11.15
|11.80
|12.05
|Поступление в бюджет
|518040000.00
|1361791130.64
|2058752891.48
|1925454222.12
|1248376239.99
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|42
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000214787 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|200 000
|Дата размещения
|23.02.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.02.2021
|Дата оплаты процентов
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|3.80
|Срок обращения (дней)
|323
|Дата погашения
|13.01.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|128027000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|126550000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|176594000
|Количество поданных заявок. шт
|37
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|34
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.90
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.60
|Установленная доходность. %
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|Поступление в бюджет
|122551455.26
Данные: Минфин Украины