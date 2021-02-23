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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин 23 февраля продолжил снижать ставки по облигациям внутреннего займа

18:45 23.02.2021 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов на состоявшемся 23 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,54 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 518,04 млн грн при спросе 2,17 млрд грн. Благодаря ограничению предложения Минфин смог снизить ставку по этим бумагам на уровне 9,2% годовых с 9,89% двумя неделями ранее.

Размещение годичных облигаций принесло 1,36 млрд при спросе 3,34 млрд грн, что позволило , что позволило снизить ставку по ним до 10,8% с 10,96% неделю назад.

Облигации сроком обращения 16 месяцев Минфин разместил на 2,06 млрд грн при спросе 3,73 млрд грн, снизив ставку до 11,15% годовых с 11,3% неделей ранее.

Двухлетние ОВГЗ были размещены на 1,93 млрд грн под 11,8% годовых, а трехлетние - на 1,25 млрд грн под 12,5%.

Кроме того, номинированные в долларах США годичные облигации были размещены на сумму $122,55 млн под 3,8% годовых.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона3738394041
Код выпуска облигаций ДоразмещениеUA4000195176Доразмещение UA4000215495Доразмещение UA4000214506Доразмещение UA4000200885Доразмещение UA4000207880
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 1 500 000 2 000 000 - -
Дата размещения 23.02.2021 23.02.2021 23.02.2021 23.02.2021 23.02.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021 24.02.2021
Дата оплаты процентов 11.08.2021   16.06.2021 21.04.2021 26.05.2021
Дата оплаты процентов    15.12.2021 20.10.2021 24.11.2021
Дата оплаты процентов    15.06.2022 20.04.2022 25.05.2022
Дата оплаты процентов     19.10.2022 23.11.2022
Дата оплаты процентов     19.04.2023 24.05.2023
Дата оплаты процентов      22.11.2023
Дата оплаты процентов      22.05.2024
Размер купонного платежа на одну облигацию 80.00 - 58.75 79.85 49.95
Номинальный уровень доходности. % 16.00 11.40 11.75 15.97 9.99
Срок обращения (дней) 168 343 476 784 1183
Дата погашения 11.08.2021 02.02.2022 15.06.2022 19.04.2023 22.05.2024
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2165177000 3339945000 3730109000 1875751000 1286283000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500000000 1500000000 2000000000 1700751000 1286283000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10653031000 4500000000 13533346000 6140029000 9671411000
Количество поданных заявок. шт 41 29 31 28 16
Количество удовлетворенных заявок. шт 15 13 15 25 16
Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.19 11.19 11.45 11.90 12.05
Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.20 10.75 10.88 11.80 12.05
Установленная доходность. % 9.20 10.85 11.15 11.80 12.05
Средневзвешенная доходность. % 9.20 10.80 11.15 11.80 12.05
Поступление в бюджет 518040000.00 1361791130.64 2058752891.48 1925454222.12 1248376239.99

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона42
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000214787 (Ном. в ин.вал. $ США)
Номинальная стоимость 1 000
Количество выставленных облигаций, шт, 200 000
Дата размещения 23.02.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 24.02.2021
Дата оплаты процентов -
Размер купонного платежа на одну облигацию -
Номинальный уровень доходности. % 3.80
Срок обращения (дней) 323
Дата погашения 13.01.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 128027000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 126550000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 176594000
Количество поданных заявок. шт 37
Количество удовлетворенных заявок. шт 34
Максимальный уровень доходности облигаций. % 3.90
Минимальный уровень доходности облигаций. % 3.60
Установленная доходность. % 3.70
Средневзвешенная доходность. % 3.70
Поступление в бюджет 122551455.26

Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 16 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 9,49 млрд грн, снизив ставки по большинству предложенных выпусков гривневых ценных бумаг.
 

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