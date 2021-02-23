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Депозитные ставки для физлиц 23.02.21
16:59 23.02.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 23 февраля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.48
|0.53
|0.19
|6 мес.
|8.01
|0.77
|0.31
|9 мес.
|8.33
|0.92
|0.31
|12 мес.
|8.45
|1.20
|0.57
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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