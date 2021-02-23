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Курс доллара растет 23 февраля перед выступлением главы ФРС США
16:01 23.02.2021 |
Доллар дорожает во вторник в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в сенате, свидетельствуют данные торгов. При этом фунт стерлингов поднимается в ожидании ослабления карантина в Великобритании.
По состоянию на 14.29 EET курс фунта стерлингов рос до 1,4084 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,4061 доллара.
В то же время курс евро к доллару снижался до 1,215 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2154 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 105,3 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 105,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,19%, до 90,18 пункта.
Пауэлл во вторник и среду выступит в конгрессе, сперва перед банковским комитетом, а затем перед комитетом по финансовым услугам. Инвесторы ждут комментариев Пауэлла по экономике в свете ситуации с коронавирусом в стране, а также роста доходности гособлигаций США.
Курс фунта к доллару поддерживают надежды на ослабление карантина в Великобритании. В понедельник премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил план поэтапного ослабления ограничений, рассчитанный на полгода. По его словам, все карантинные ограничения в стране могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации.
Инвесторы также продолжают оценивать перспективы принятия дополнительных мер поддержки экономики США. Профильный комитет конгресса одобрил план стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов, разработанный администрацией Джо Байдена и поддержанный демократами в обеих палатах конгресса.
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