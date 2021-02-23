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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.02.2021
10:37 23.02.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 февраля 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,8427
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9000
|Правекс
|27,8300
|Земельный капитал
|27,9376
|Банк Сич
|27,8300
|Креди Агриколь
|27,9700
|Креди Агриколь
|27,8200
|Правекс
|27,9700
|Аккордрбанк
|27,8200
|Укрэксимбанк
|27,9700
|Форвард банк
|27,8000
|Банк Сич
|28,0000
|Пивденный
|27,8000
|Глобус
|28,0000
|Альфа-банк
|27,8000
|Пивденный
|28,0000
|OTP Bank
|27,8000
|Форвард банк
|28,0000
|Укрстройинвестбанк
|27,7800
|Приватбанк
|28,0112
|Ощадбанк
|27,7800
|Окси банк
|28,0200
|Укрэксимбанк
|27,7700
|OTP Bank
|28,0500
|Приватбанк
|27,7000
|Аккордрбанк
|28,1200
|Окси банк
|27,7000
|Ощадбанк
|28,1500
|Глобус
|27,7000
|Альфа-банк
|28,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Украинский Капитал
|28,6000
|Украинский Капитал
|27,5500
|Укрстройинвестбанк
|28,9500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|33,7700
|Банк инвестиций и сбережений
|33,9000
|Пивденный
|33,7000
|Укрстройинвестбанк
|33,9000
|Земельный капитал
|33,6639
|Банк Сич
|33,9500
|Правекс
|33,6500
|Ощадбанк
|33,9500
|Банк Сич
|33,6500
|Земельный капитал
|33,9618
|Альфа-банк
|33,6500
|OTP Bank
|34,0000
|Форвард банк
|33,6000
|Глобус
|34,0000
|Укрстройинвестбанк
|33,6000
|Форвард банк
|34,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,6000
|Приватбанк
|34,0136
|Аккордрбанк
|33,6000
|Креди Агриколь
|34,0300
|OTP Bank
|33,6000
|Окси банк
|34,0500
|Укрэксимбанк
|33,5500
|Правекс
|34,0500
|Окси банк
|33,5500
|Аккордрбанк
|34,1000
|Глобус
|33,5000
|Укрэксимбанк
|34,1000
|Приватбанк
|33,4500
|Пивденный
|34,2000
|Ощадбанк
|33,3500
|Украинский Капитал
|34,5000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Альфа-банк
|34,6000
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