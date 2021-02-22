Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 19.02.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|19.02
|-
|660.0 (6.0;84)-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|17.02
|17165.0 (5.0)
|-
|18.02
|11799.0 (5.0)
|-
|19.02
|23017.0 (5.0)
|111192.0 (6.0;7)
Данные НБУ