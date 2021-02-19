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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.02.21
12:39 19.02.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 февраля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|16.02
|20846.0 (5.0)
|-
|17.02
|17165.0 (5.0)
|-
|18.02
|11799.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
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