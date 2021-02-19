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Золото 19 февраля дешевеет на росте доходности гособлигаций США
07:57 19.02.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром снижается на фоне роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,41%, или на 7,25 доллара, до 1767,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,04% - до 26,797 доллара за унцию.
В пятницу цены на золото вновь перешли к снижению после небольшого коррекционного роста в четверг. Основным фактором, оказывающим давление на котировки желтого металла, стал рост доходности американских гособлигаций. Это оказывает поддержку курсу доллара, что также негативно сказывается на золоте, делая его дороже для держателей иной валюты.
Старший стратег-аналитик Long Leaf Trading Group Джеймс Хатцигианнис (James Hatzigiannis) считает, что золото на данный момент потеряло свою привлекательность для инвесторов. Помимо прочего, аналитик отмечает, что "отвлечь" трейдеров от покупки металла могло и "увлечение биткоином".
"На данный момент существуют гораздо более привлекательные активы. На самом деле единственный способ для золота преодолеть психологическую отметку в 1800 долларов - это "успокоение" гособлигаций и подтверждение того, что пандемия входит в последнюю стадию", - сказал Хатцигианнис агентству Market Watch.
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