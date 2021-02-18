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Депозитные ставки для физлиц 18.02.21
20:17 18.02.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 февраля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.55
|0.56
|0.21
|6 мес.
|8.15
|0.76
|0.32
|9 мес.
|8.48
|0.92
|0.33
|12 мес.
|8.55
|1.18
|0.56
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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