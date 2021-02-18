Цена на золото 18 февраля растет в рамках коррекции

Стоимость золота в четверг утром растет в рамках коррекции после значительного снижения ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,47%, или на 9,4 доллара, до 1782 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,38% - до 27,425 доллара за унцию.

Цена на золото перешла к коррекционному росту после длительного снижения. За предыдущие шесть торговых сессий золото подешевело почти на 4%, опустившись ниже отметки в 1800 долларов за унцию.

Спрос на "надежное" золото снизился на общем подъеме рисковых настроений, вызванном оптимизмом инвесторов в отношении восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Также давление на котировки драгметалла оказывали укрепление доллара и рост доходности гособлигаций США.

"Золото в ближайшее время может продолжить оставаться в оборонительной позиции. Отметка в 1800 долларов может превратиться в "уровень сопротивления". Многое будет зависеть от доллара, который может получить поддержку от более высокой доходности гособлигаций США", - полагает главный аналитик по драгоценным металлам HSBC Джеймс Стил (James Steele), чье мнение приводит агентство Блумберг.