Стоимость золота 17 февраля опускается ниже $1800

Стоимость золота в среду утром снижается на укреплении курса доллара, опускаясь ниже психологической отметки в 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,55%, или на 9,95 доллара - до 1789,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом символически дорожал на 0,03% - до 27,332 доллара за унцию.

Золото дешевеет уже шестую торговую сессию подряд. По котировкам ударил рост доходности гособлигаций США, которая ранее поднималась до максимума с марта 2018 года.

Рост доходности казначейских облигаций поддерживает курс доллара, что является негативным фактором для золота, делая его дороже для держателей других валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 90,63 пункта.

Главный рыночный аналитик Insignia Consultants Читан Карнани (Chintan Karnani), которого цитирует агентство Market Watch, отмечает, что в данный момент на рынке нет новостных поводов, которые могли бы способствовать устойчивому росту цен на металл, и общее настроение на рынке золота остается пессимистичным.