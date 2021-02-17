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Стоимость золота 17 февраля опускается ниже $1800
08:10 17.02.2021 |
Стоимость золота в среду утром снижается на укреплении курса доллара, опускаясь ниже психологической отметки в 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,55%, или на 9,95 доллара - до 1789,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом символически дорожал на 0,03% - до 27,332 доллара за унцию.
Золото дешевеет уже шестую торговую сессию подряд. По котировкам ударил рост доходности гособлигаций США, которая ранее поднималась до максимума с марта 2018 года.
Рост доходности казначейских облигаций поддерживает курс доллара, что является негативным фактором для золота, делая его дороже для держателей других валют. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 90,63 пункта.
Главный рыночный аналитик Insignia Consultants Читан Карнани (Chintan Karnani), которого цитирует агентство Market Watch, отмечает, что в данный момент на рынке нет новостных поводов, которые могли бы способствовать устойчивому росту цен на металл, и общее настроение на рынке золота остается пессимистичным.
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