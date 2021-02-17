Минфин понизил на 0,3 п.п. ставки отсечения 6-мес., 12-мес. и 16-мес. ОВГЗ

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|30
|31
|32
|33
|34
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000209381
|Доразмещение UA4000215495
|Доразмещение UA4000214506
|Доразмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|1 000 000
|1 500 000
|-
|-
|Дата размещения
|16.02.2021
|16.02.2021
|16.02.2021
|16.02.2021
|16.02.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.02.2021
|17.02.2021
|17.02.2021
|17.02.2021
|17.02.2021
|Дата погашения
|16.06.2021
|21.04.2021
|26.05.2021
|Дата оплаты процентов
|15.12.2021
|20.10.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|15.06.2022
|20.04.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|19.10.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|19.04.2023
|24.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|58.75
|79.85
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|10.97
|11.40
|11.75
|15.97
|9.99
|Срок обращения (дней)
|91
|350
|483
|791
|1190
|Дата погашения
|19.05.2021
|02.02.2022
|15.06.2022
|19.04.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|937898000
|2846467000
|5285727000
|1534515000
|1308089000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500000000
|1000000000
|1500000000
|1534515000
|1308089000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10770979000
|3000000000
|11533346000
|4439278000
|8385128000
|Количество поданных заявок. шт
|30
|44
|41
|21
|22
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|21
|26
|21
|21
|22
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|11.35
|11.75
|11.90
|12.15
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.90
|10.85
|11.14
|11.65
|11.90
|Установленная доходность. %
|9.15
|11.05
|11.45
|11.90
|12.15
|Средневзвешенная доходность. %
|9.07
|10.96
|11.30
|11.84
|12.05
|Поступление в бюджет
|488943516.96
|904904782.80
|1538098440.39
|1732337906.00
|1266747874.23
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|36
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000215909 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|16.02.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.02.2021
|Дата оплаты процентов
|05.08.2021
|Дата оплаты процентов
|03.02.2022
|Дата оплаты процентов
|04.08.2022
|Дата оплаты процентов
|02.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|19.45
|Номинальный уровень доходности. %
|3.89
|Срок обращения (дней)
|715
|Дата погашения
|02.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|127316000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|41736000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|41736000
|Количество поданных заявок. шт
|81
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|70
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|4.25
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.80
|Установленная доходность. %
|3.90
|Средневзвешенная доходность. %
|3.89
|Поступление в бюджет
|41797570.91
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|35
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA 4000215891(Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|16.02.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.02.2021
|Дата оплаты процентов
|19.08.2021
|Дата оплаты процентов
|17.02.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|2.50
|Срок обращения (дней)
|365
|Дата погашения
|17.02.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|70494000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|70494000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|70494000
|Количество поданных заявок. шт
|29
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|29
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|2.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|2.50
|Установленная доходность. %
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|2.50
|Поступление в бюджет
|70494000.00
Данные: Минфин Украины