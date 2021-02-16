Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.02.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|10.02
|230.0 (7.0)
|-
|11.02
|460.0 (7.0)
|-
|12.02
|300.00 (7.0)
|38.0 (6.0; 84) 9325.3 (6.0;1820)
|15.02
|200.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|10.02
|18766.0 (5.0)
|-
|11.02
|22062.0 (5.0)
|12.02
|22480.0 (5.0)
|116125.0 (6.0; 7)
|15.02
|21922.0 (5.0)
|-
Данные НБУ