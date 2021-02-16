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Золото дешевеет 16 февраля на росте аппетита к риску
08:09 16.02.2021 |
Стоимость золота во вторник утром незначительно снижается на росте спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,09%, или на 1,6 доллара, до 1821,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 1,51%, до 27,725 доллара за унцию.
На мировых финансовых рынках наблюдается рост аппетита к риску, что негативно сказывается на спросе на более надежное золото. Так, фондовые индексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) растут в пределах 2%, также поднимается стоимость нефти. Надежды на восстановление мировой экономики поддерживаются развертыванием вакцинации от коронавируса - инвесторы ожидают снятия наконец ограничительных мер.
Участники торгов также ожидают ясности с господдержкой американской экономики. Ранее президент Джо Байден предложил пакет стимулирования на сумму в 1,9 триллиона долларов. В случае выделения крупной суммы стоимость золота могут поддержать опасения инфляции и снижение курса доллара.
В то же время менеджер по бизнес развитию Guardian Gold Australia Джон Фини (John Feeney), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что цены металлы в целом остаются востребованными на рынке в том числе в свете волатильности на фондовых рынках и рынках криптовалюты. В частности, ранее стоимость меди достигала максимума с октября 2012 года, а платина подорожала до рекордных за шесть лет значений.
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