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Стоимость платины 16 февраля достигла максимума с 2014 года
08:03 16.02.2021 |
Стоимость платины во вторник утром растет на общеэкономическом оптимизме, достигая максимума более чем за шесть лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET цена апрельского фьючерса на платину на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,05%, или на 143,8 доллара, до 1326,5 доллара за тройскую унцию. А ранее во вторник стоимость платины достигала максимума с конца сентября 2014 года - 1333,55 доллара за унцию.
Мировые инвесторы оценивают возможные перспективы выхода из кризиса, вызванного мерами противодействия коронавирусу. Основой надежд трейдеров является развертывание вакцинации в мире. Всё это вызвало увеличение спроса на сырьевые активы, в том числе на металлы. Эксперты из Commerzbank при этом отмечают, что их предложение ограничено.
Такое заметное подорожание платины здесь характерно, с учётом ожидания снятия ограничений на передвижения в мире. Это связано с тем, что платина используется в производстве катализаторов, очищающих выхлопы автомобилей. С ростом спроса на транспортные средства возрастет и спрос на металл.
В частности, агентство Блумберг приводит прогноз дистрибьютора платиноидов и производителя автомобильных катализаторов Johnson Matthey (JM), согласно которому использование платины вырастет из-за увеличения количества большегрузных автомобилей в Китае.
Старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu) считает, что дефицит платины может стать большой проблемой, учитывая опор на "чистую" энергию и ожидания увеличения использования транспорта после снятия ограничений на передвижения. "По мере экономических улучшений в 2021 году промышленный спрос будет поддерживать цены на платину", - сказал агентству аналитик.
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