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Фунт дорожает к доллару до максимума с 2018 года
12:52 15.02.2021 |
Курс фунта стерлингов растет по отношению к доллару в понедельник днем до максимума почти за три года на фоне оптимизма вокруг темпов вакцинации населения страны от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.07 EET курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3908 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3844 доллара. Ранее в ходе торгов показатель достигал 1,3914 доллара - максимума с апреля 2018 года.
Курс евро к доллару при этом повышался до 1,2138 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2118 доллара; курс доллара к иене увеличивался до 105,41 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 90,34 пункта.
Позитивны для курса фунта новости вокруг вакцинации от коронавируса в стране. Так, согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 15 миллионов человек, обе дозы - более 537 тысяч. Вакцинация помогает ослабить опасения риска новых социально-экономических ограничений и сохранения существующих. И аналитики банка MUFG, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают продолжения роста курса британской валюты в краткосрочной перспективе.
Трейдеры также обратили внимание на неоднозначную статистику из еврозоны. Так, объем промышленного производства в декабре снизился там на 1,6% в месячном выражении, а в годовом - на 0,8%, хотя аналитики ждали снижения показателя на 1% и 0,3% соответственно. В то же время профицит торгового баланса еврозоны в декабре неожиданно вырос до 29,2 миллиарда евро с 25,8 миллиарда в ноябре, хотя ожидалось его снижение.
"Медленное начало кампании вакцинации и появление новых штаммов коронавируса могут привести к ухудшению ситуации (в экономике еврозоны - ред.) в краткосрочной перспективе", - полагают экономисты BNP Paribas.
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