Финансовые новости
- |
- 15.02.21
- |
- 14:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро 15 февраля укрепляется к доллару в ожидании макростатистики
08:05 15.02.2021 |
Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник утром в ожидании инвесторами ряда европейских статданных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 EET курс евро к доллару рос до 1,2136 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,2118 доллара; курс доллара к иене увеличивался до 105,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 104,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 90,33 пункта.
Валютные инвесторы сосредоточили свое внимание на макроэкономический статистике зоны евро, которая появится позже в понедельник. Аналитики оценивают снижение профицита торгового баланса еврозоны в декабре до 25,3 миллиарда евро с 25,8 миллиарда в ноябре. Кроме того, станут известны данные и о промпроизводстве в декабре в странах этого валютного блока. Как ожидается, показатель снизился на 0,6% в месячном выражении и на 0,1% в годовом.
При этом объем торгов на валютном рынке в понедельник невысок, поскольку закрыты биржи Китая, Гонконга, также не будут проходить торги в США.
Аналитики Commonwealth Bank of Australia, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что " нисходящий тренд доллара остается доминирующей темой на валютных рынках". При этом они считают, что в дальнейшем существует вероятность краткосрочного повышения курса доллара из-за опережающих экономических показателей США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ковид, «утки» и телевизор: Кто на самом деле виноват в падении рейтинга Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Виртуальная миссия МВФ закончилась. Закончилась ничем
|Позитив недели. Наш гранатомет «Шустер-40» будет лучше российского РГ-6
|Отработанный материал. Когда на подвале окажется «стыдящийся за Донбасс» Гиркин
|Доллар резко подорожал на межбанке 12 февраля после маневра «Ситибанка»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 11.02.2021
|Фунт дорожает к доллару до максимума с 2018 года
|Фондовые биржи Азии 15 февраля закрылись в плюсе
|Справочный курс гривны 12 февраля повышен на 4,12 коп до 27,8307 грн/$1
|Объем ипотечного кредитования в 2020 г. вырос на треть - до 3,8 млрд грн - опрос НБУ
|Morgan Stanley рассматривает возможность инвестирования в криптовалюту
Это интересно
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить
|Американская авиакомпания United Airlines заказала 200 компактных электрических самолётов Archer
|На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
|Китай вывел на орбиту Марса космический зонд «Тяньвэнь-1»
|ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин