Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 11.02.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|08.02
|100.0 (7.0)
|-
|09.02
|100.0 (7.0)
|-
|10.02
|230.0 (7.0)
|-
|11.02
|460.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|08.02
|31926.0 (5.0)
|-
|09.02
|38060.0 (5.0)
|-
|10.02
|18766.0 (5.0)
|-
|11.02
|22062.0 (5.0)
Данные НБУ