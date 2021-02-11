Финансовые новости
- |
- 11.02.21
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 11.02.21
17:28 11.02.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 11 февраля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.77
|0.48
|0.19
|6 мес.
|7.98
|0.67
|0.31
|9 мес.
|8.34
|0.77
|0.26
|12 мес.
|8.28
|1.04
|0.48
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кива и гранаты для Зеленского. Как скоро Медведчук сбежит в Москву
|Головатый вместо Тупицкого: Правда ли, что Конституционный Суд скоро заработает
|Рейтинг, да не тот. Смогут ли Кличко и Разумков встретиться во втором туре президентских выборов
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за покупки валюты под оплату вакцин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 11.02.21
|Mastercard анонсировала платежи в криптовалюте
|Доллар 11 февраля торгуется разнонаправленно в ожидании статистики из США
|Справочный курс гривны 11 февраля понижен на 11,14 коп до 27,8719 грн/$1
|Азиатские фондовые биржи 11 февраля закрылись разнонаправленно
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.02.21
Это интересно
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин
|Huawei попытается доказать через суд, что она не угрожает национальной безопасности США
|Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами
|Jeep анонсировал электрический Wrangler
|США за пять лет создадут технологии и материалы для строительства в космосе
|Предложен новый тип оперативной памяти, который ускорит развитие искусственного интеллекта