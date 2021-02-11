Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить

Инвесторы американского производителя электрокаров Tesla хотят ограничить аппетиты главы компании Илона Маска в покупке биткоинов, пишет The Times.

Такой вопрос, отмечает издание, собирается поднять инвестиционная компания Baillie Gifford - один из пяти крупнейших акционеров Tesla.

Как уточнил в беседе с изданием партнер Baillie Gifford Джеймс Андерсон, инвесторы довольны покупкой криптовалюты на сумму в $1,5 миллиарда, но о таком намерении их никто не предупреждал заранее.

Теперь инвестор намерен обсудить с Маском ограничения сумм, которые последний может инвестировать в биткоин.

Напомним, что ранее в феврале компания Tesla объявила о покупке самой популярной в мире криптовалюты - биткоинов - на $1,5 миллиарда. Компания объявила, что в скором будущем за ее продукцию можно будет расплачиваться криптоманетами.

После этого заявления цена биткоина резко пошла вверх и к 9 февраля достигла исторического максимума в $48 тысяч за монету.