Золото коррекционно дешевеет 11 февраля после роста на слабом долларе

Стоимость золота в четверг утром опускается в рамках коррекции после четырех торговых сессий роста, вызванных ослаблением американской валюты, инвесторы обращают внимание и на статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,29%, или на 5,35 доллара, до 1837,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,79%, до 26,865 доллара за унцию.

Цена на золото росла последние четыре торговые сессии, за это время металл подорожал на 2,9%. Укрепление золота было связано с ослаблением курса доллара к основным мировым валютам. Более слабый доллар делает золото дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Инвесторы обращают внимание и на статистику по США, опубликованную в среду. Так, потребительские цены в стране в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, как и в декабре, хотя ожидалось ускорение инфляции до 1,5%. Золото традиционно выступает как инфляционный хеджирующий инструмент.